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Правительство Беларуси готовит корректировку постановления о системе регулирования цен

Совмин Беларуси готовит корректировку постановления о системе госрегулирования цен. Изменения будут направлены на стимулирование продаж и продвижение товаров отечественного производства.

В прошлом году глава государства подписал Директиву "О недопустимости роста цен". Затем постановлением правительства было введено регулирование цен на товары потребительской корзины.

В апреле текущего года создана экспертная рабочая группа, которая разрабатывает альтернативные механизмы ценового регулирования. Среди ее задач - точечные меры, исходя из практики применения документа. И данная корректировка - одна из таких мер.

Фото: pixabay.com

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