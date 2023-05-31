Правительство Беларуси готовит корректировку постановления о системе регулирования цен

Совмин Беларуси готовит корректировку постановления о системе госрегулирования цен. Изменения будут направлены на стимулирование продаж и продвижение товаров отечественного производства.

В прошлом году глава государства подписал Директиву "О недопустимости роста цен". Затем постановлением правительства было введено регулирование цен на товары потребительской корзины.

В апреле текущего года создана экспертная рабочая группа, которая разрабатывает альтернативные механизмы ценового регулирования. Среди ее задач - точечные меры, исходя из практики применения документа. И данная корректировка - одна из таких мер.