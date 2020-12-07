Правительство Беларуси окажет поддержку небольшим экспортным предприятиям

Как белорусская экономика сработала в этом году и чего ожидать от 2021-го? Сегодня это главные темы во Дворце Независимости. Александр Лукашенко и члены правительства обсудили показатели экономического сектора. Да, 2020 год и пандемия заметно ударили по многим отраслям, однако отсутствие тотального карантина и аккуратные меры государства позволили обойтись без провалов. Из главных достижений - сохранили финансовую стабильность в банковской сфере и на валютном рынке.

В целом правительство намерено придерживаться планов предыдущей пятилетки - это рост доходов населения, увеличение внутреннего спроса и укрепление внешней торговли. Важная статья прогнозных документов: сдерживание цен на социально-значимые товары и востребованность специалистов на рынке труда. Вопросы трудоустройства белорусов Александр Лукашенко коснулся отдельно.







Белорусская экономика во многом ориентирована на экспорт. И правительство намерено поддержать не только крупные предприятия, но и более мелкие. Сейчас чтобы получить экспортное кредитование надо иметь контракт минимум на двести тысяч долларов. В дальнейшем эти рамки подвинут. Об этом после совещания журналистам рассказал премьер-министр Роман Головченко.