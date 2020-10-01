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Правительство Беларуси планирует рост ВВП в 2021 году на 1,8 %
Рост ВВП в 2021 году на 1,8%. Такие планы озвучило сегодня белорусское правительство. Разработка пакета экономических документов на следующий год началась 3 месяца назад. Он должен быть максимально реалистичным, с учетом возможностей экономики. Вместе с тем, за прошедшие несколько недель существенно изменились оценки развития мировой экономики, стран - торговых партнеров Беларуси. Коррективы вносят и неопределенность динамики валют. Главная цель - восстановить пострадавшие из-за пандемии секторы экономики и повысить уровень и качество жизни людей.
Беларусь выполнит все долговые обязательства
На погашение госдолга в следующем году планируют направить чуть менее 5 млрд рублей. Основная часть - это внешние займы и 700 млн для внутреннего рынка. В Совмине заверили: Беларусь выполнит все обязательства. Между тем, прямые потери от внешних факторов для нашей страны уже оцениваются в 380 млн рублей.
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