Правительство Беларуси планирует рост ВВП в 2021 году на 1,8 %

Рост ВВП в 2021 году на 1,8%. Такие планы озвучило сегодня белорусское правительство. Разработка пакета экономических документов на следующий год началась 3 месяца назад. Он должен быть максимально реалистичным, с учетом возможностей экономики. Вместе с тем, за прошедшие несколько недель существенно изменились оценки развития мировой экономики, стран - торговых партнеров Беларуси. Коррективы вносят и неопределенность динамики валют. Главная цель - восстановить пострадавшие из-за пандемии секторы экономики и повысить уровень и качество жизни людей.