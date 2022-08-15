Правительство Беларуси поддерживает создание импортозамещающих производств в регионах

Правительство поддерживает создание импортозамещающих производств в регионах. Это заявил заместитель министра экономики Сергей Митянский. В минувшем году мы закупили сырья, комплектующих и товаров из недружественных стран более чем на 8 миллиардов. Это тот потенциал, который мы должны заместить собственной продукцией. Работа в этом направлении уже развернута в регионах. Бизнесу предлагается активно встраиваться в технологические цепочки вместо ушедших с рынка иностранных поставщиков.