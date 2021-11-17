Правительство Беларуси рассчитывает сократить дефицит бюджета в 2022 году

Как заявили в Минфине, правительство Беларуси рассчитывает сократить дефицит бюджета в будущем году. Напомним, бюджет-2022 верстают по консервативному сценарию работы экономики. Его расходы превышают доходы. Дефицитным главный кошелек страны планируют уже второй год подряд. Сейчас Министерство финансов готовит уточнения, и в ближайшее время документ внесут в правительство. Что с бюджетом этого года? Какой по итогу будет профицит и что еще предстоит профинансировать? Доходы и расходы Антон Малюта сверил вместе с министром финансов Юрием Селиверстовым Подробности - в видеосюжете.