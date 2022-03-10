Правительство Беларуси разработало механизм добровольного пенсионного страхования

Новый шаг в развитии пенсионной системы, которую многие окрестили реформой. В стране разработан механизм добровольного пенсионного страхования. Он готов стартовать через полгода. С октября белорусы смогут копить на дополнительную пенсию.

Гарантируется сохранность средств и их капитализация. Раз в год страховой тариф можно будет изменить или приостановить. Разработчики уверяют: при формировании подходов изучили наиболее успешные международные практики, где прописано софинансирование гражданина и государства. Итак, что получилось в итоге? Подробнее обо всех нюансах Антон Малюта узнал у начальника управления профильного ведомства Елены Гоморовой (видео).