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Правительство ищет альтернативные источники поставки нефти

Возвращаясь к неизвестным в экономическом уравнении, на этот год в первую очередь цене, объемам и источникам поступления нефти для белорусских НПЗ.

Как отметил первый вице-премьер, переговоры с российскими поставщиками сложные

Последние, за исключением "Славнефти", пока не идут на сокращение собственной премии за поставки. С учетом ущерба от отравленного сырья в прошлом году и т.н. налогового маневра в сумме это ухудшает условия прошлого года. А ведь

президенты Беларуси и России под занавес 2019 года в Санкт-Петербурге

принципиально договорились - ухудшений для союзника быть не должно.

Страховкой для белорусских НПЗ станут поставки из альтернативных источников

Страховкой для белорусских НПЗ станут поставки из альтернативных источников. Сейчас эти переговоры также в самом разгаре, отметил

Дмитрий Крутой.

Переговоры по поставкам нефти должны быть завершены в короткие сроки. Ведь альтернативные источники могут обернуться для российских партнеров потерей емкого рынка, а для официальной Москвы - неизбежным ухудшением отношений с главным союзником, отмечают эксперты.

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