Правительство ищет альтернативные источники поставки нефти

Возвращаясь к неизвестным в экономическом уравнении, на этот год в первую очередь цене, объемам и источникам поступления нефти для белорусских НПЗ.





Как отметил первый вице-премьер, переговоры с российскими поставщиками сложные

Последние, за исключением "Славнефти", пока не идут на сокращение собственной премии за поставки. С учетом ущерба от отравленного сырья в прошлом году и т.н. налогового маневра в сумме это ухудшает условия прошлого года. А ведь

принципиально договорились - ухудшений для союзника быть не должно.

Страховкой для белорусских НПЗ станут поставки из альтернативных источников

Страховкой для белорусских НПЗ станут поставки из альтернативных источников. Сейчас эти переговоры также в самом разгаре, отметил