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Правительство обещает содействие в решении сложностей белорусских грузоперевозчиков
Барьеры в развитии рынка руководство крупных транспортных компаний сегодня обсудило с главой Кабинета министров. Самый насущный вопрос для компаний-международников - ограничения на перевозки. Система квот работает на всех направлениях. Наибольший дефицит разрешений - в сообщении с Россией. Сегодня стороны продолжают переговоры. Прийти к консенсусу рассчитывают в ноябре. К этому времени транспортные ведомства Беларуси и России намерены разработать механизм распределения квот, оптимальный для перевозчиков по обе стороны границы.
В будущем стороны рассчитывают вовсе отказаться от разрешений на перевозки. Это правило в рамках Евразийского союза заработает к 2025 году. А пока задача правительства в том, чтобы система действующих квот не сдерживала развитие грузоперевозок. Это важный сегмент экономики. В этом году отрасль прочно закрепилась на второй строчке как ведущий экспортер услуг, уступая лишь IT-компаниям.
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