Правительство определило размеры надбавок за реализуемую в 2023 году сельхозпродукцию

Утвердили размеры субсидий на сельхозпродукцию, которая продается и направляется на переработку. Надбавки увеличены по сравнению с минувшим годом. Их будут платить за молоко (и не только коровье), молодняк крупного рогатого скота молочных пород, взрослых животных мясных пород, а еще за овец и овечью шерсть, а также просо, ячмень, гречиху и тресту льна-долгунца. Что касается выплат, например, за тонну коровьего молока заплатят надбавку - без малого 31 рубль. За тонну крупного рогатого скота (неважно, мясной или молочной породы) - 548 рублей. Деньги будут выделять из местных бюджетов. Их рекомендовано тратить для приобретения энергоресурсов, удобрений, семян, ветпрепаратов, а также погашение кредитов сельхозпроизводителей.