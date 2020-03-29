Правительство подготовило пакет мер для стабильной работы экономики

А это поддержка реального сектора, среднего и малого бизнеса, а также ИП. Его обсудили в конце недели на Президиуме Совмина. Экономика Беларуси открыта. Это значит, естественно, мы не может оставаться в стороне от мировых проблем, когда нарушены традиционные логистические цепочки экспорта-импорта, в том числе и у наших предприятий, и не исполняются заключенные контракты.



При закрытых границах у стран-партнеров снизился и спрос на некоторые услуги белорусских компаний. Речь идет о турфирмах, гостиницах, кафе и авиа, железнодорожных и автоперевозчиках. Каждое ведомство по своему коридору предложило свои шаги выхода. Изучали опыт и европейских стран и Евразийского экономического союза. Пакет объемный. То, что уже было озвучено – возможное смягчение по арендным платежам и налоговым обязательствам.



А Нацбанк уже смягчил требования по выдаче займов. Коммерческие банки получили больше свободы. Например, вольны дать отсрочку по выплате кредитов. И самостоятельно определять дополнительную сумму в долг, оценивая, конечно, и риски по каждому предприятию.

