Правительство требует ускорить внедрение рыночных механизмов торговли молоком

Соответствующее поручение по реализации пилотного проекта по биржевой торговле молоком дал первый заместитель премьер-министра Александр Турчин сегодня на коллегии МАРТ. Первый вице-премьер обратил внимание, что есть случаи, когда есть "настойчивые рекомендации госорганов, куда сдавать сырье". При этом не принимается во внимание просроченная задолженность перед перерабатывающими предприятиями. Первый проект должен заработать уже в первом квартале.