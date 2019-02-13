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Правительство требует ускорить внедрение рыночных механизмов торговли молоком

Соответствующее поручение по реализации пилотного проекта по биржевой торговле молоком дал первый заместитель премьер-министра Александр Турчин сегодня на коллегии МАРТ. Первый вице-премьер обратил внимание, что есть случаи, когда есть "настойчивые рекомендации госорганов, куда сдавать сырье". При этом не принимается во внимание просроченная задолженность перед перерабатывающими предприятиями. Первый проект должен заработать уже в первом квартале.

Предполагается, что МАРТ будет отслеживать заключенные по молоку на бирже, но не выполненные сделки. В целом пилотный проект должен способствовать более эффективному распределению ресурсов, соответственно повышению эффективности производства продукции, а также снижению цен для потребителей.

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