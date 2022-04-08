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Правительство утвердило план поддержки экономики Беларуси
Белорусское правительство утвердило план поддержки экономики. Акцент на внешних продажах. Кредитование экспортеров будет расширено вне зависимости от рынка поставок белорусской продукции. Документ также предусматривает выстраивание новых логистических цепочек, создание совместных с Россией импортозамещающих производств, помощь бизнесу и льготы для ПВТ.
В целом план комплексный. Он позволит поддержать организации реального сектора экономики и их трудовые коллективы, обеспечить выполнение предприятиями текущих обязательств, сохранить рабочие места и доходы населения.
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