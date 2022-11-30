Правительство: В Беларуси снизилась инфляция, укрепился рубль, а экономика выходит на траекторию восстановительного роста

Актуальную оценку экономической ситуации в Овальном зале парламента сегодня представил премьер-министр. На повестке пакет основных финансовых документов на будущий год, в том числе бюджет-2023-го. По традиции депутатский корпус и члены правительства сверяют позиции прежде, чем вынести документы на голосование в парламент. За основу верстки бюджета был принят сценарий развития экономики. Главный финансовый кошелек сохраняет свою социальную направленность. Запланировано увеличение расходов на образование, здравоохранение, заработную плату, перечисление в фонд соцзащиты. Планируется усилить бюджетную поддержку экспорта и финансирование закупки техники у отечественных производителей. Светлана Лукьянюк о наших ориентирах и развитии.

В Палате представителей прошло нулевое чтение бюджета

Нулевое чтение бюджета всегда до вынесения его в парламент на голосование. Это встреча законодателей и правительства, где детально обсуждаются не только госказна, а еще и налоговые изменения. Сегодня в центре внимания был и прогноз социально-экономического развития на 2023 год. По сути, это возможность спросить напрямую по доходам и расходам на следующий год. Узнать планы Совмина по распределению средств по отраслям, расчетам по экспорту и инвестициям, финансированию социальной сферы и выплатам по внешнему долгу.

В Овальном зале премьер и профильные министры. Говоря о будущем, важно опираться на то, что есть по году нынешнему. Да, сложности остаются, они влияют и на деловую, и на инвестактивность. Но ВВП постепенно восстанавливается, экспорт набирает обороты. Сальдо внешней торговли 4 миллиарда долларов. Выручка предприятий увеличилась на 10,5 %. Ситуация на валютном рынке стабильная.

Ажиотажного спроса на валюту нет уже давно. Более того, население с начала года выступает чистым продавцом валюты и на чистой основе продала 145 млн долларов США. Очень важно, что растут и срочные депозиты населения в белорусских рублях. Их прирост составил более 1 млрд 100 млн руб или 22 %. С начала года белорусский рубль укрепился к евро на 13,3 %, к доллару - на 5 %. То есть белорусский рубль - это очень привлекательная валюта для сбережений. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

С 2023 вырастет минималка

Тем более инфляция в годовом выражении замедляется третий месяц подряд. За этот год трижды пересчитали пенсии. Третье повышение как раз с завтрашнего дня. С нового года минимальная зарплата вырастет до 554 рублей. В ближайшее время правительство обещает принять такое решение. В целом рост зарплат запланирован на 2023 год на 4,6 %.

Предусмотрено повышение базовой ставки на 10 %, повышение стимулирующих выплат отдельным категориям работников бюджетной сферы до 55 %, а также создание дополнительного резервного фонда Президента, при условии выполнения прогнозных показателей средства которого будут направляться на повышение зарплаты. Весь этот комплекс мероприятий позволит достичь среднемесячной заработной платы в 2023 году на уровне 1.454 руб., что составит 75 % от средней заработной платы по стране. Людмила Нижевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Бюджет социально направленный

Бюджет сохраняет социальную направленность. Расходы на эту сферу увеличат на 17,5 %. Из них 19 и выше пойдут на образование и выплату зарплат бюджетников. Около 16-ти и выше на здравоохранение, пенсии и социальные пособия. Основные доходы традиционно формируются за счет налогов.





Основные доходы формируются за счет налогов. Идут они не так плохо, как казалось в начале года, равномерно. Но для того чтобы дополнительно сконсолидироваться по следующему году, мы предлагаем на 2 %повысить ставку по налогу на прибыль с 18 до 20 %. Это позволит дополнительно сгенерировать средства. Также в рамках взаимодействия с Российской Федерацией мы будем получать так же, как и российские нефтяные переработчики, обратный акциз по единым правилам. Это тоже добавит нам доходов до 2 млрд рублей примерно. Доходами будем обеспечены. Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси

Дефицит бюджета 3,2 млрд рублей

Главный кошелек следующего года дефицитный в 3,2 млрд рублей. Минфин отмечает, эти цифры под контролем, их закроют остатками бюджета нынешнего года и за счет заимствований. Никаких новых инструментов применять не будут.

Инфляция 7-8 %

Касательно внутренних процессов правительство настроено оптимистично, прогноз роста ВВП 3,8 %, притока инвестиций за 22, а инфляцию планируют в однозначных цифрах, в пределах 7-8 %. Министр экономики скажет: мы видим, как работать в следующем году.

Экспорт и инвестиции

Главные источники роста экономики - это экспорт. Внешняя торговля в 2,6 млрд долларов за счет увеличения поставок в Россию, Китай страны Азии и Африки и другие рынки. А также инвестиции в основной капитал.