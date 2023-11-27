"Праздники должны быть для всех!" - Лукашенко дал поручения правительству по ассортименту в малых населенных пунктах

"Хочу предупредить правительство, что скидок никаких не будет в плане обеспечения нормальной ситуации в предновогодние и предрождественские праздники. Не должно быть никаких проблем с продовольствием для наших людей, - сказал Александр Лукашенко. - Слушайте, если бы чего-то не хватало. Всего хватает. Только наша распорядительность. Особенно - малые города, агрогородки и деревни. Это наши люди. Это небогатые люди. Они должны всем быть обеспечены. Праздники должны быть не только для начальников, жителей Минска и крупных городов. Праздники должны быть для всех".