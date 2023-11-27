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"Праздники должны быть для всех!" - Лукашенко дал поручения правительству по ассортименту в малых населенных пунктах
Глава государства сегодня проводит совещание с участием руководства правительства, Администрации Президента, а также МИДа.
Обсуждают два больших блока вопросов. Во-первых, международную повестку. В центре внимания - предстоящие встречи и переговоры. Во-вторых, вопросы внутреннего характера - речь прежде всего о функционировании экономики. В преддверии праздников Александр Лукашенко дал ряд поручений по обеспечению продовольственного рынка.
"Хочу предупредить правительство, что скидок никаких не будет в плане обеспечения нормальной ситуации в предновогодние и предрождественские праздники. Не должно быть никаких проблем с продовольствием для наших людей, - сказал Александр Лукашенко. - Слушайте, если бы чего-то не хватало. Всего хватает. Только наша распорядительность. Особенно - малые города, агрогородки и деревни. Это наши люди. Это небогатые люди. Они должны всем быть обеспечены. Праздники должны быть не только для начальников, жителей Минска и крупных городов. Праздники должны быть для всех".
Глава государства пояснил, что в последнее время в его адрес поступают соответствующие жалобы от людей. "Я понимаю, делаю скидку на всякие обстоятельства. Но обращается немало людей, которые жалуются на обеспечение самым необходимым. Еще раз говорю, я делаю скидку: что-то не понравилось, настроение плохое - с помощью интернета обратились к Президенту. Но дыма без огня не бывает", - отметил белорусский лидер.
Фото: БЕЛТА
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