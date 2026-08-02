Преданность земле и дисциплина: как аграрии ОАО "Отор" собирают и сохраняют белорусский каравай

Обеспечивать стратегический запас продовольствия - важнейшая задача аграрного сектора. Хлеборобы трудятся весь световой день, а то и затемно. Темп уборочной в два раза превышает прошлогодний. Горячие дни сейчас и на зерносушильных комплексах, ведь важно не только собрать, но и сберечь хлеб.

Александр Ткачев - опытный хлебороб: 2026 год стал для него уже 16-м агросезоном, да и хозяйство ОАО "Отор" Чечерского района, где трудится комбайнер в паре с коллегой, каждый год находится в лидерах жатвы.

Устанавливая личные рекорды, хлеборобы вносят свой весомый вклад в общереспубликанский каравай, потому что уверены, что дисциплина и соблюдение технологий помогают стабильно быть среди первых.

"Сразу начали убирать рапс, потом озимый ячмень, далее перешли на пшеницу. Сейчас убираем овес, его уже 800 т намолотили. Будем двигаться дальше, чтоб в стране был хлеб и хороший урожай. Бункер наполняется быстро. Я выбрал себе напарника Дениса Кондратьева, сработались с ним, все устраивает", - рассказал Александр Ткачев.

Работает с максимальной отдачей на хлебной ниве и помощник комбайнера ОАО "Отор" Михаил Михайлов. В напарниках - однофамилец, он же племянник, Дмитрий Михайлов. Как стартует ответственная пора, он меняет форму учителя физкультуры на фирменный лук передового хозяйства и пересаживается за штурвал комбайна, и весь световой день вместе бороздят золотые поля на белорусском комбайне.

"Он с детства катался с нами, я и его отец работали еще на Доне-1500 (зерноуборочный комбайн третьего поколения, известный со времен СССР. - Прим. news.by). Это было в 1997-1998 годах. Вот бегал к нам, так, наверное, и заразился этим, теперь меня за собой тащит, я у него уже в помощниках", - поделился Михаил Михайлов.

Сам комбайнер ОАО "Отор" Дмитрий Михайлов признался, что техника ему нравится, поэтому решил помогать. Уже на протяжении пяти сезонов Дмитрий и Михаил Михайловы работают вместе.

В сельхозпредприятии "Отор" все экипажи укомплектованы. В поле работники проводят с восхода солнца и до его заката. На уборочной - время деньги, поэтому механизаторы не упускают каждый погожий день и работают командой на общий результат.

На поле в 100 га убирают овес продовольственный. Колос отличного качества - наливной и тяжелый, а урожайность превышает прошлогоднюю. Первые машины с ценным грузом уже принимает Новобелицкий комбинат хлебопродуктов.

Стратегическая задача аграрного сектора - обеспечить Беларусь продовольствием и наполнить стабфонды. Собранный урожай важно по технологии забрать в бункер, а после по всем законам агронауки правильно переработать. За день водители ОАО "Отор" делают 12-13 рейсов, в зависимости от расстояния.

За продовольственную безопасность в ответе еще и работники зерносушильных комплексов. Урожай нового сезона максимально быстро свозят для дальнейшей очистки и сортировки, а затем зерно по необходимости досушивают до стандартной влажности в 14 %. За сутки два участка "Отора" перерабатывают 600 т. Сейчас в приоритете пшеница и овес.

Михаил Семенов, оператор сортировочной линии зерносушильного комплекса ОАО "Отор":

"На семяочистительной линии подготавливают посевной материал к следующему году. Проходит этап сушки, первичной обработки и получение готового материала. Все зависит от влажности зерна и чистоты, но в час мы можем сделать порядка 3 тонн".

Первым делом необходимо сдать хлеб в счет госзаказа, еще часть урожая пойдет на фуражный корм для животных. В огромных емкостях объемом 2 тыс. т хранятся нестандартные ячмень, пшеница, овес, которые сохранили высокую энергетическую ценность, но не подошли для пищевой промышленности или для посевного материала.

"Ресурсов у нас хватает, по технике и горюче-смазочным материалам тоже обеспечены. Единственное, сложно с погодными условиями. Если бы была более сухая погода, было бы легче, но, думаю, мы справимся. Не первый год работаем, все будет хорошо", - считает главный агроном ОАО "Отор" Юрий Батраков.

Татьяна Струк, директор ОАО "Отор":

"Президент Беларуси Александр Лукашенко говорил равняться на 2025 год. В 2026-м тоже не низкий урожай мы получаем, это радует. Рапс собрали, убираем ячмень, пшеницу. Я люблю порядок, дисциплину. Подобрался надежный коллектив, это самое главное. Уважаемые и любимые мои механизаторы - люди, отданные своей земле, профессии и идущие в строю ежедневно".

Татьяна Струк

Надежные и преданные своему делу, белорусские аграрии во время жатвы каждый день в полях работают на личный результат, стремятся быть лидерами по намолоту, но все ради общей цели - чтобы белорусы были с хлебом на столе.

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