Предпраздничный мониторинг цен начало Министерство антимонопольного регулирования и торговли

Особое внимание уделено ассортименту и стоимости социально значимых товаров - это мясо, молоко, крупы, масло и в целом все продукты, которые пользуются повышенным спросом накануне Рождества и Нового года. В поле зрения попадут все магазины в стране. Если будут ценовые перекосы, МАРТ готов оперативно принимать меры.