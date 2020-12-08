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Предпраздничный мониторинг цен начало Министерство антимонопольного регулирования и торговли

Особое внимание уделено ассортименту и стоимости социально значимых товаров - это мясо, молоко, крупы, масло и в целом все продукты, которые пользуются повышенным спросом накануне Рождества и Нового года. В поле зрения попадут все магазины в стране. Если будут ценовые перекосы, МАРТ готов оперативно принимать меры.

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