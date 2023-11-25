Предпринимателей года наградили в Минске

В Минске накануне наградили победителей Национального конкурса "Предприниматель года". В списке лучших 35 человек. Они представляют самые разные направления: от бьюти-индустрии до производственной сферы.



Частный сектор экономики вносит солидный вклад в развитие страны. В прошлом году малый и средний бизнес обеспечил четверть ВВП Беларуси, пятую часть промышленного производства, 40 процентов экспорта товаров и более половины экспорта услуг. Этому способствует и поддержка со стороны государства.

