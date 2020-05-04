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Предприниматели отмечают эффективность пакета мер по поддержке экономики

Бизнес активно обсуждает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. Многие предприниматели отмечают его эффективность. Об этом рассказал председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин. В бизнес-союзах понимают, что сейчас нелегко всем и государство ждет отдачи и ответной реакции от частного сектора.

Многие предприниматели адаптировались к ситуации за счет цифровизации и перехода на удаленную работу - эти тенденции могут сохраниться и в будущем.

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