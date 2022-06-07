Предприятие "Белинтерген" предлагает модель агробизнеса, где главный инвестор - сама корова

От коровы в принципе мы имеем одного теленка, а от высокопотенциальной генетически коровы мы можем иметь до 10 телят в год. Мы нацеливаемся в первую очередь на молоко. Также мы предусматриваем легкость отелов, силу конечностей, чтобы были крепкие ноги, иммунитет, костяк. То есть генетика сегодня так далеко шагнула. Мы уже на стадии получения теленка можем тот или иной критерий добавлять.

Существует такая традиция: если у нас в этот день гость, то мы называем теленка в честь гостя. Поэтому он, наверное, будет на выбор: Леша, Лешка, Леха.

Рассказывая о достижениях Беларуси в животноводстве и высоком качестве нашей молочной продукции, так часто делается акцент на науке. Тем интереснее узнать о предприятии "Белинтерген" из Минской области. Флагман в сфере репродуктивных биотехнологий - еще и сам производитель молока (некоторые буренки там дают по 50 литров в день, что в разы выше среднего уровня в стране). Предприятие предлагает модель агробизнеса, где главный инвестор - сама корова! А еще это качественные корма, максимальная отдача от земли и нелегкий труд животноводов.Все сливки с прогрессивных подходов в АПК пытался снять"Без воспроизводства не будет и производства" - важный принцип в работе лаборатории "Белинтерген". Удои коров на 40 % зависят от генетики. Поэтому одна из задач - получение и криоконсервация эмбрионов. Родительские пары при этом - животные самых продуктивных мясо-молочных пород.Главные мировые производители молока - коровы голштинской породы (более 90 %). Есть еще и джерсейская и другие. Каждая из них по-своему хороша, но главное - эффективна. К примеру, здесь, в Узденском районе на ферме "Белинтерген", некоторые животные в сутки дают 50 литров молока.При этом средний показатель - 30 литров. Наука в таких процессах как "художник", который создает для потребностей АПК нужный "портрет" буренки. Клиенты компании - сельхозорганизации страны, которые производят более 9 000 литров молока с коровы в год.Во время съемок репортажа в лаборатории на ферме на свет появился еще один теленок! Хайлендская порода, вес 25 килограммов, тут же придумали и имя бычку.