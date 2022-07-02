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Предприятие "Гомсельмаш" активно занимается импортозамещением
Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров в проекте "Вопрос номер один" отметил: предприятие "Гомсельмаш" заслуживает отдельного внимания. Это предприятие очень активно занимается импортозамещением. Оно в лидерах в этом вопросе.
"За время независимостиБеларуси создана линейка зерноуборочных комбайнов с нуля. В прошлом году на одном из полей мы демонстрировали новинки Президенту Беларуси, и он тогда с конструктором, с которым начинали, были у истоков создания зерноуборочного комбайна, дал оценку, что мы с нуля создали новое производство, которое сегодня не только наш рынок закрывает".
Назаров отметил, что еще одним значимым достижением является создание и развитие своего электротранспорта. "Помимо традиционной техники - троллейбуса, трамвая - мы презентовали недавно десятитонный электрогрузовик.Когда Президент посещал Бобруйскагромаш, мы показали ему эту машину. Это вызвало неподдельный интерес. У нас своя технология и программное управление тоже свое", - подытожил Назаров.
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