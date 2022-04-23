Предприятие "Полоцк-Стекловолокно" отмечает рост объемов производства, и по-прежнему ориентация на экспорт

Несмотря на санкционное давление, Беларусь стойко выдерживает экономические удары, благо, опыт есть, да и единство белорусов никому не сломить. Как говорится, проверено. К примеру, предприятие «Полоцк-Стекловолокно» отмечает рост объемов производства, создали новый участок по выпуску инновационной продукции, а рентабельность продаж свыше 17 %, и по-прежнему ориентация на экспорт. Коллектив успешно находит выходы из санкционных ловушек и продолжает развиваться. Ольга Масловская продолжит.

Тонкая настолько, что едва заметна глазу. Стекловолокно - золотое руно. Материал, который необходим в строительстве и энергетике, без которого невозможно сконструировать ни один современный автомобиль, самолет, компьютер или смартфон, который способен выдерживать запредельные температуры и нагрузки. В Полоцке стеклянную чудо-ткань производят уже более полувека. Сложный непрерывный процесс со своими секретами и проверенной технологией.

Андрей Малахов, оператор получения непрерывного стекловолокна ОАО "Полоцк-Стекловолокно":

Диаметр каждой фильерки либо 1,5 мм, либо 1,45 мм. Когда выходит, она горячая, обдувается, сушится, замасливается, становится эластичной.





Это сердце предприятия. Внутри каждой печи коктейль из семи компонентов. Остывая, горячая стеклянная масса превращается в волокно. Непрерывное производство сопровождают специалисты и надежные машины. Но даже им необходим перерыв. Так на два месяца остановят четвертую печь.

Модернизация производства - залог успеха

Температура внутри камеры 1 500 градусов по Цельсию. В режиме 24/7 печь работает уже 6 лет. На осень запланирована модернизация. И это самый крупный инвестпроект 2022-го.

Обновляют текстильное производство. Ждут поставку современных ткацких станков. А этот участок термохимической обработки электроизоляционных материалов построен с нуля. Выходит на запланированные 2 миллиона метров стеклоткани в месяц. Здесь с помощью обжига и обработки специальными составами полотну придают требуемые потребителем свойства.

Для использования в машиностроении мы придаем прочность ткани, пропитывая специальными химическими растворами. Также наша ткань используется широко в электронике. Там самым главным качеством являются диэлектрические свойства ткани. Андрей Прудников, начальник участка термохимической обработки электроизоляционных материалов цеха № 10 ОАО "Полоцк-Стекловолокно"





Постоянных партнеров санкциями не испугаешь





Продукция инновационная. Под это определение попадает треть выпускаемого ассортимента. Покупатели - крупнейшие компании мира, которые готовы к сотрудничеству, невзирая на санкции.

Благодаря интересу клиентов к нашему продукту, благодаря тому, что они много лет настраивали свои технологии, покупали оборудование, персонал обучали под наше сырье, они прилагают не меньшие усилия, чтобы провести платеж, получить наш продукт. Когда-то мы не находим перевозчика, они находят самостоятельно. Заключаем дополнительные соглашения. Никакие политические события, никакие политические санкции не способны повлиять на экономику. Все равно бизнес формирует возможности. Роман Близнев, гендиректор ОАО "Полоцк-Стекловолокно"





Ситуация эта подтолкнула предприятие к диверсификации рынков сбыта. Более пристальное внимание стали обращать на рынки Китая, Южной Кореи, есть Юго-Восточная Азия, Индонезия. Нельзя забывать про исламский мир. Они интенсивно развиваются, восстанавливая свои экономики. Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома





Нестандартные решения - ответ на санкции





Закрыты порты Латвии - есть гавань Ростова-на-Дону. Не проходят расчеты через европейские банки, ищут открытые финансовые коридоры в других регионах. Да, география поставок в этом году у полоцкого стекловолокна скромнее, чем в 2021-м: 26 стран мира против 47. Однако в структуре продаж экспорт по-прежнему превалирует. Более 90 % продукции идет за рубеж. Работать на склад здесь не намерены.