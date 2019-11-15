Предприятия АПК Минской области развивают сотрудничество с Китаем

Результативным стал визит промышленников и руководства центрального региона в Шанхай. Накануне там на международной выставке импорта заключен ряд контрактов. Так, Сыродельный комбинат из Слуцка подписал соглашение на поставку молочной продукции в Поднебесную на сто миллионов долларов. На новые объемы экспорта в КНР нацелены и мясокомбинаты Минской области. Еще один важный аспект сотрудничества с КНР - новые резиденты индустриального парка "Великий камень". Одна из крупных китайских корпораций по выпуску медицинской техники и оборудования планирует закрепиться в Беларуси.