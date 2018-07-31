Предприятия Беларуси освободили от продажи валютной выручки

Предприятия Беларуси больше не обязаны будут продавать валютную выручку. Президент сегодня подписал соответствующий указ, отменяющий старый механизм. Меры стали логичным продолжением либерализации валютных отношений и должны придать новый импульс деловой активности. Отмена валютных обязательств улучшит положение предприятий, они сами будут решать, куда направлять свою выручку. Подробности нового указа знает Вероника Бута.

Отмена института обязательной продажи валютной выручки, по сути, продолжение курса по улучшению условий ведения бизнеса, взятого страной в прошлом году. Больше свобод предоставят экспортерам, более привлекательной Беларусь станет и для инвесторов, ведь если в стране существуют такие правила игры, значит ситуация неблагоприятная, значит высоки риски, значит и вкладывать свои деньги страшно.

В Беларуси к такому упрощению шли уже несколько лет, последовательно снижая норматив обязательной продажи иностранной валюты. Так, в 2014 предприятия должны были продавать банкам половину своей валютной выручки, ситуация на рынке стабилизировалась и планку сразу сократили до трети.

Далее с 1 сентября 2016 г. с 30 % норматив опускается до 20, а с октября минувшего года он теряет еще 10 позиций. Регулятор понимает, эта мера уже становится излишней, валютный рынок стабилен и без нее.

Колебания белорусского рубля в этом году незначительные, в пределах 1 % по отношению к евро и доллару. Тогда как между собой эти иностранные валюты меняются в пределах 7. А российская и вовсе потеряла 8 пунктов к основной корзине. Это говорит о том, что сегодня доверять белорусским деньгам можно.

Положительные эмоции от нового указа прежде всего испытают компании-экспортеры. До сих пор они продавали часть валютной выручки, а затем снова покупали ее, например, чтобы рассчитаться с поставщиками или оплатить кредит. А это дополнительные издержки. Активнее будет развиваться и реэкспортный бизнес.

Сегодня механизм обязательной продажи части валютной выручки применяется в 57 странах из почти двух сотен государств. И у большинства - проблемы в экономике. На постсоветском пространстве до сих пор этот инструмент работает в Украине, Туркменистане и Узбекистане. Беларусь уже второй год прибавляет в ВВП, стабильна ситуация на финансовом рынке, поэтому появились все основания валютные обязательства отменить. Правда, остаются опасения, не уменьшит ли их отмена объем предложения валюты на бирже.