Предприятия Беларуси смогут участвовать в российских госзакупках

Белорусские предприятия смогут участвовать в российских госзакупках. Правительство России утвердило параметры соответствующего эксперимента, согласно которому наши банки смогут выдавать независимые гарантии. Это упростит доступ отечественным поставщикам к российскому госзаказу. Для начала белорусским банкам необходимо оформить нужные для работы документы, также зарегистрироваться на портале госуслуг и в единой информационной системе госзакупок. Эксперимент продлится до конца 2023 года.