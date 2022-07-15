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Предприятия Беларуси смогут участвовать в российских госзакупках

Белорусские предприятия смогут участвовать в российских госзакупках. Правительство России утвердило параметры соответствующего эксперимента, согласно которому наши банки смогут выдавать независимые гарантии. Это упростит доступ отечественным поставщикам к российскому госзаказу. Для начала белорусским банкам необходимо оформить нужные для работы документы, также зарегистрироваться на портале госуслуг и в единой информационной системе госзакупок. Эксперимент продлится до конца 2023 года.


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