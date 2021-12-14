3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Объем экспорта предприятий "Беллесбумпрома" по итогам года составит почти $1 млрд
Экспорт предприятий концерна "Беллесбумпром" по итогам года достигнет показателя почти в миллиард долларов. Причина положительной динамики - работа в пандемию, когда многие мировые компании приостановили свою деятельность.
Сейчас в Беларуси реализуется несколько инвестпроектов в сфере деревообработки. В частности, немецкая компания создает новое производство мягкой мебели в Ивацевичах. На данный момент инвестор уже выравнивает площадку, завершить работы планируется к концу следующего года.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все