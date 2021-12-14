Объем экспорта предприятий "Беллесбумпрома" по итогам года составит почти $1 млрд

Экспорт предприятий концерна "Беллесбумпром" по итогам года достигнет показателя почти в миллиард долларов. Причина положительной динамики - работа в пандемию, когда многие мировые компании приостановили свою деятельность.

Сейчас в Беларуси реализуется несколько инвестпроектов в сфере деревообработки. В частности, немецкая компания создает новое производство мягкой мебели в Ивацевичах. На данный момент инвестор уже выравнивает площадку, завершить работы планируется к концу следующего года.