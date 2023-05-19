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Экспозиция ХI Международного экономическом форума демонстрирует весь производственный потенциал Витебска
Новации в производстве и науке. Более сотни предприятий и организаций севера страны демонстрируют продукцию и разработки на ХI Международном экономическом форуме в Витебске "Инновации". Мероприятие вызвало интерес у делегаций из десяти стран. К примеру, гостей из Китая заинтересовало сотрудничество с белорусскими производителями льняной и мясной продукции. С провинцией Хэйлунцзян у Витебской области давние связи. В минувшем году экспорт в этот регион вырос в три раза.
Я попробовал мясную продукции ваших производителей. Мясо, детские консервы - этот ассортимент имеет большой экспортный потенциал. Мы хотели бы видеть такую продукцию в Китае.
В июне проходит международная торговая выставка в Харбине. Наша делегация туда полетит. Я думаю, что мы на уровне побратимских отношений именно между городами найдем соприкосновение не только в части логистических цепочек, а именно в части поставки пищевой качественной продукции.
Экспозиция форума демонстрирует весь производственный потенциал Витебска. Представлена промышленность, медицина, энергетика, АПК. Большой тематический блок посвящен развитию туризма.
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