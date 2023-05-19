Экспозиция ХI Международного экономическом форума демонстрирует весь производственный потенциал Витебска

В июне проходит международная торговая выставка в Харбине. Наша делегация туда полетит. Я думаю, что мы на уровне побратимских отношений именно между городами найдем соприкосновение не только в части логистических цепочек, а именно в части поставки пищевой качественной продукции.

Анжелика Никитина, зампредседателя Витебского облисполкома