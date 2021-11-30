Предприятия концерна "Белгоспищепром" увеличили производство продукции и экспорт

Предприятия Белгоспищепрома в январе - сентябре увеличили производство продукции и экспорт. Одним из основных рынков сбыта для предприятий концерна остается Российская Федерация. За девять месяцев туда поставлено товаров на 135 млн долларов, это более половины всего экспорта. Важен и внутренний рынок, концерн активно работает с торговыми сетями. На неделе состоялся второй форум FoodProm.