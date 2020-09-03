Предприятия легкой промышленности Беларуси работают в штатном режиме и продолжают поиск новых партнеров. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказала председатель профильного концерна Татьяна Лугина. Времени на раскачку нет: нужно успеть занять ниши, освободившиеся после начала пандемии. Идет активная работа по всем основным рынкам - это Европа, Россия и Китай. В коллективах это понимают и не поддаются на призывы телеграм-каналов к забастовкам. Восстанавливать связи долго и сложно.



Беллегпром - это почти сотня организаций, которые выпускают 60 % общего объема товаров легкой промышленности Беларуси.



