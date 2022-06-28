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Предприятия легпрома подготовили 185 новых моделей школьной одежды
185 новых моделей школьной одежды подготовили предприятия легпрома к новому учебному году. Всего выпущено порядка 350 тысяч изделий швейной группы. Цифры приводит председатель концерна "Беллегпром". Реализация товара, по словам Татьяны Лугиной, будет осуществляться через фирменную сеть и другие магазины. Задействуют и интернет-площадки. Касательно цен: примерно на 10 % подорожает школьная одежда, спортивная форма - от 15 до 30 %.
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