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Предприятия Минпрома активизируют работу по наращиванию экспорта
В ведомстве обозначили основные задачи на 2021 год. Крупные производства уже имеют портфель заказов на первое полугодие. При этом важно работать не только на традиционных рынках, но и укрепляться в дальнем зарубежье. Так, подписан контракт на поставку самосвалов БелАЗ в Индию. До 2023 года туда отправятся 90 машин. Развивать сотрудничество будут и со странами Африканского континента.
Успешным стал непростой 2020 год и для предприятий, выпускающих технику. Так, "Горизонт" вместе с "Витязем" произвел 1 миллион 400 тысяч телевизоров. Хороший показатель продемонстрировал и "Атлант". Все, что выпускалось, не задерживалось на складе - отгружалось потребителям.
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