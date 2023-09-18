Предприятия Минпрома увеличили экспорт продукции почти на 19 %

Инновационное развитие предприятия - это постоянное развитие вперед, как и инвестиционное развитие. Предприятия сегодня приобретают станки, они должны понимать, что через 10 лет будут входить в следующий инвестиционный цикл. И связка "продукт, на чем работаем - рынок" - это и есть слагаемое успеха.

Александр Огородников, первый замминистра промышленности Беларуси