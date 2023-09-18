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Предприятия Минпрома увеличили экспорт продукции почти на 19 %
Промышленное производство Беларуси за 8 месяцев выросло более чем на 16 %. Стали больше выпускать легковушек, самосвалов, комбайнов, грузовиков, лифтов, телевизоров. Экспорт увеличился почти на 19 %. Расширились поставки в страны СНГ: Россию, Узбекистан, Кыргызстан, а также в азиатские государства. Активно развивается сотрудничество со странами Африки.
По итогам 2023 года ожидается, что товарной продукции будет произведено более чем на 30 млрд рублей, а экспорт приблизится к 7 млрд долларов.
Инновационное развитие предприятия - это постоянное развитие вперед, как и инвестиционное развитие. Предприятия сегодня приобретают станки, они должны понимать, что через 10 лет будут входить в следующий инвестиционный цикл. И связка "продукт, на чем работаем - рынок" - это и есть слагаемое успеха.
На предприятиях не прекращается работа по импортозамещению, немало проектов совместно с российскими партнерами. Это благодаря ряду подписанных межправсоглашений, к примеру, о взаимном признании технологических операций и единой промышленной политике. Немало перспектив есть в станкостроении. Рассчитываем создать союзный станок исключительно из комплектующих Беларуси и России.
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