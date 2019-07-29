Предприятия Минской области увеличивают выпуск продукции на экспорт

Благодаря реализации крупного инвестиционного проекта Борисовский завод медпрепаратов планирует получить сертификаты для выхода на рынки ЕС и Америки. А вот из ближайших - поставки во Вьетнам и страны Африки. Также один из проектов по импортозамещению - выпуск лекарств мелкими партиями под нужды аптек. Первая продукция по такому принципу появится уже в следующем году. Еще одна сфера, где инвесторы расширяют производство в Борисове, - деревообработка. Так, пиломатериалы из сосны экспортируют в такие страны, как Китай, Япония и Австралия.

