Предприятия Могилевской области импортозамещающей продукции выпустили на 2 млрд рублей - какие это товары

Если мы можем производить сами, зачем закупать за рубежом?! На важность импортозамещения не раз обращал внимание Президент. Наиболее эффективно такая тактика сработала в условиях санкций в отношении белорусских предприятий.Выстояли и нарастили производство.

Наша продукция популярна и на открывшихся рынках. Удачным этот год оказался и для регионов. Только в Могилевской области выпущено импортозамещающей продукции на 2 миллиарда рублей. Андрей Ястребов продолжит.

Безредукторные лебедки. Это то, что раньше Могилевлифтмаш не производил вовсе. Теперь в топ-листе выпускаемой продукции. Освоило одно из предприятий холдинга, решив тем самым вопрос с дефицитом европейских комплектующих. Первые пассажирские лифты с отечественными механизмами уже сданы в эксплуатацию.

Также нами освоено производство тяговых двигателей для электротранспорта. Троллейбусы, электробусы могут быть укомплектованы отечественными электродвигателями. Александр Матвейчев, замдиректора научно-технического центра ОАО "Могилевлифтмаш"

Позиции так называемого критического импорта - то, что не производится в том числе на территории ЕАЭС, на Могилевлифтмаше отработали оперативно. Благодаря разработкам предприятий холдинга долю покупных изделий сократили в разы. Аналоги комплектующих нашлись и у дружественных стран - в Китае и Турции.

В основном это электронные компоненты. Они сведены к минимуму. Для лифтов с машинным помещением составляют порядка 7 % (полной комплектации лифта). Без машинного помещения порядка - 10 %. Это самый минимальный процент из всех заводов, которые производят лифты. Антон Бельский, заместитель гендиректора ОАО "Могилевлифтмаш"

Изменили и географию экспорта. То, что покупала Украина, теперь продается в Армению. Спрос растет. К слову, Могилевская область уже освоила 188 товарных позиций импортозамещающей продукции, в том числе частным бизнесом. Эти километровые линии предприятия с турецким капиталом по производству средств личной гигиены (салфеток, масок) работают без остановок. А ведь злопыхатели были уверены, рассказывает директор предприятия Осман Учар, что санкции закроют производства с европейским и американским сырьем. Но не сложилось.





Мы всегда искали разные варианты, чтобы сырье, которое покупаем в Европе, выпускали местные производители. Такого же качества, как импортные. Мы достигли своей цели, еще до санкций мы перешли на белорусские и российские заводы. И в этом плане мы себя чувствуем больше всего комфортно. Осман Учар, директор предприятия по производству средств личной гигиены

Вакциной от зависимости покупателей от импортной продукции стало производство товаров высокого - премиум - сегмента. Ничем не уступающих, например, японским. Вышли на азиатский рынок. Предприятие и сейчас продолжает расширяться.

А это уже Славгород, юго-восток Могилевской области, где заработал инвестпроект стоимостью почти 17 млн рублей. Все, что покупатель из мармеладного видел когда-то в импортных упаковках, теперь производят здесь. Только с пояснением - натурпродукт. Сырье - белорусская морковка, яблоки, отечественный сахар и желатин.

Можно сказать, на 97 % он состоит из отечественного сырья. Единственное, что патоку привозим из РФ. Вот и все. С момента запуска производства (это был март этого года) предприятием выпущено более тысячи тонн продукции. Андрей Голенков, директор предприятия по производству кондитерских изделий

Совместные программы импортозамещения, которые сформированы на уровне нашего Министерства промышленности и Министерства промышленности и торговли РФ, они действительно дают импульс для развития импортозамещения на нашей территории. И хороший старт для предприятий малого и среднего бизнеса в плане вовлечения их в кооперационные цепочки с крупными нашими холдинговыми компаниями. Дмитрий Мудрогелов, председатель комитета экономики Могилевского облисполкома