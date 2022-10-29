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Предприятия Могилевской области импортозамещающей продукции выпустили на 2 млрд рублей - какие это товары
Если мы можем производить сами, зачем закупать за рубежом?! На важность импортозамещения не раз обращал внимание Президент. Наиболее эффективно такая тактика сработала в условиях санкций в отношении белорусских предприятий.Выстояли и нарастили производство.
Наша продукция популярна и на открывшихся рынках. Удачным этот год оказался и для регионов. Только в Могилевской области выпущено импортозамещающей продукции на 2 миллиарда рублей. Андрей Ястребов продолжит.
Безредукторные лебедки. Это то, что раньше Могилевлифтмаш не производил вовсе. Теперь в топ-листе выпускаемой продукции. Освоило одно из предприятий холдинга, решив тем самым вопрос с дефицитом европейских комплектующих. Первые пассажирские лифты с отечественными механизмами уже сданы в эксплуатацию.
Также нами освоено производство тяговых двигателей для электротранспорта. Троллейбусы, электробусы могут быть укомплектованы отечественными электродвигателями.
Позиции так называемого критического импорта - то, что не производится в том числе на территории ЕАЭС, на Могилевлифтмаше отработали оперативно. Благодаря разработкам предприятий холдинга долю покупных изделий сократили в разы. Аналоги комплектующих нашлись и у дружественных стран - в Китае и Турции.
В основном это электронные компоненты. Они сведены к минимуму. Для лифтов с машинным помещением составляют порядка 7 % (полной комплектации лифта). Без машинного помещения порядка - 10 %. Это самый минимальный процент из всех заводов, которые производят лифты.
Изменили и географию экспорта. То, что покупала Украина, теперь продается в Армению. Спрос растет. К слову, Могилевская область уже освоила 188 товарных позиций импортозамещающей продукции, в том числе частным бизнесом. Эти километровые линии предприятия с турецким капиталом по производству средств личной гигиены (салфеток, масок) работают без остановок. А ведь злопыхатели были уверены, рассказывает директор предприятия Осман Учар, что санкции закроют производства с европейским и американским сырьем. Но не сложилось.
Мы всегда искали разные варианты, чтобы сырье, которое покупаем в Европе, выпускали местные производители. Такого же качества, как импортные. Мы достигли своей цели, еще до санкций мы перешли на белорусские и российские заводы. И в этом плане мы себя чувствуем больше всего комфортно.
Вакциной от зависимости покупателей от импортной продукции стало производство товаров высокого - премиум - сегмента. Ничем не уступающих, например, японским. Вышли на азиатский рынок. Предприятие и сейчас продолжает расширяться.
А это уже Славгород, юго-восток Могилевской области, где заработал инвестпроект стоимостью почти 17 млн рублей. Все, что покупатель из мармеладного видел когда-то в импортных упаковках, теперь производят здесь. Только с пояснением - натурпродукт. Сырье - белорусская морковка, яблоки, отечественный сахар и желатин.
Можно сказать, на 97 % он состоит из отечественного сырья. Единственное, что патоку привозим из РФ. Вот и все. С момента запуска производства (это был март этого года) предприятием выпущено более тысячи тонн продукции.
Совместные программы импортозамещения, которые сформированы на уровне нашего Министерства промышленности и Министерства промышленности и торговли РФ, они действительно дают импульс для развития импортозамещения на нашей территории. И хороший старт для предприятий малого и среднего бизнеса в плане вовлечения их в кооперационные цепочки с крупными нашими холдинговыми компаниями.
И даже если зарубежные аналоги товаров исчезнут с прилавков, мы просто их заменим, говорят специалисты. Точнее, так происходит уже сейчас.
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