Предприятия молочной отрасли Минской области расширяют рынки сбыта

Больше рынков сбыта для предприятий молочной отрасли Минской области. Молочный комбинат Молодечно продукцию экспортирует в 10 стран. Среди новых адресов - Китай и Япония. В Поднебесную отправлена уже 1000 тонн сухого молока. Продукция востребованна, и несмотря на сложную логистику рентабельность экспортных продаж достигает 10 процентов. Кроме того, промышленники из Молодечно развивают и торговые отношения со странами СНГ.



На этот год центральный регион подписал контракты с китайскими компаниями на экспорт молочной продукции более чем на 15 миллионов долларов.