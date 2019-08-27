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Предприятия мясо-молочной отрасли АПК Минской области увеличивают экспорт в азиатский регион

Больше всего рост в торговле с Китаем - плюс 70 %. Там востребованы мясо птицы и говядина, а также сухое молоко и сыр. Кстати, сейчас новые ниши в сегменте твердых сортов сыра занимает и молокоперерабатывающий холдинг из Борисова. Его продукция востребована также и на российском рынке.

Молочники из Борисова также создают совместное предприятие в Узбекистане. Это ферма на тысячу голов, а также линия по производству молочных продуктов. Из Ташкента белорусско-узбекские промышленники будут торговать с соседними странами.

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