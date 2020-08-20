Предприятия с иностранным капиталом не заинтересованы в забастовках

В нашей стране сегодня десятки частных предприятий с иностранным капиталом функционируют в штатном режиме. "Кроноспан", "Мебелайн", "Белджи" - список можно продолжать. Все-таки инвестору из-за рубежа важна работа на конкретный финансовый результат. В противном случае сотруднику, который не выполняет свои функции, могут просто найти замену. И такая ситуация во всем мире. Руководитель Центра белорусских исследований Российской академии наук рассказал об опыте страны-соседки: порой даже лишний выходной не является серьезной причиной, чтобы не выйти на работу.