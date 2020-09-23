Предприятие "Техника связи" в Барани в активной фазе обновления

Оршанский район - пилотный проект по обновлению всех проблемных регионов. Рецепт выписан полтора года назад. Теперь эти территории на особом контроле и президента, и правительства. Бизнес-планы, инвестпроекты, модернизация и заказы на новый товар. Вложенные деньги и преференции постепенно дают результат.



В этом году в Оршанском районе положительная динамика по производству промышленной продукции. За январь-август 109,5 %, розничному товарообороту почти плюс процент. Построено 13 с половиной тысяч квадратов жилья, трудоустроено на новые производства почти 460 человек.



Обновляются и предприятия с многолетней историей. Среди них -"Техника связи"в Барани. Предприятие многопрофильное, специализируется на разработке и производстве цифровых и аналоговых систем радиосвязи, при этом осваивает и медицинские маски и даже электротранспорт. Автоматика все больше превалирует в процессе производства. Тем самым становится более качественным товар.



Сейчас предприятие в активной фазе обновления. Рассчитан план до 2023 года. Но сегодня уже есть и 5 новых участков, где выпускают новейший продукт. Коллектив по численности оставили неизменным - 610 человек. Да, машины заменяют много ручного труда. Но работники готовы переходить на другие участки. Их переучивают и доверяют современные линии с программным управлением.



"Техника связи" в Барани - предприятие военпрома. В советские времена радиоаппаратура отсюда уезжала за сотни тысяч километров. Сегодня специализируется на системах радиосвязи и телекоммуникаций, модулях для радиостанций и приборах. Также шьет и спецодежду. В городе живет более 11 тысяч человек, и для многих это рабочее место, а значит и доход семьи.



Это линия поверхностного монтажа. Продуктивность выросла втрое. Повысили и контроль качества. Все в голове вот этой умной машины. Установка оптической инспекции. Платы перед отправкой заказчику рассматривают под пристальным оком, точнее несколькими: и контролера, и агрегата. Скорости обработки увеличены.



Параллельно с глобальной реконструкцией здесь появилось и непрофильное производство - защитных масок (бытовых и медицинских). Четыре месяца назад начали монтаж линии, сегодня уже выпускают до 15 тысяч штук в сутки. Готовы и дальше развиваться, сделать маску настоящим респиратором, добавив клапаны.



В ближайшее время "Техника связи" предложит и вот эти трициклы. Это экотранспорт. Зарядки батареи хватит на 40 километров. Сделали для белорусского рынка, но параллельно изучают и спрос на внешнем. Стоит такой агрегат будет в районе 3 тысяч 300 рублей.



