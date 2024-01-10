Предприятия "Ветразь" и "Моготекс" доказывают, что сделано в Беларуси - сделано качественно

Наступивший год в нашей стране объявлен Годом качества. Мир развивается стремительно, просто уметь производить какой-либо товар или услугу - уже недостаточно. Успех приходит только к лучшим. Сегодня важно каждому из нас думать и о качестве своей работы во имя высокого качества жизни. Время каждому работать на имидж и завоевывать новые рынки сбыта, убедилась Ольга Масловская.

Важные мелочи, без которых ни вверх, ни вниз. Более 15 лет небольшое предприятие "Ветразь" в Бегомле - надежный поставщик комплектующих для промышленного гиганта "Могилевлифтмаш". Каждый год в прайсе плюс одна-две новые товарные позиции. Развитие производства и работа над качеством - процесс бесконечный.

Анатолий Сивко, директор ОАО "Завод "Ветразь":

Каждый должен начать с себя. Это трудовая дисциплина, это технологическая дисциплина, производственная дисциплина. Если это все соблюдать, то мы добьемся высокого качества выпускаемой продукции.

Новая упаковка - новые заказы

Печи для изготовления метизной продукции, электромонтажный цех, высокотехнологичный обрабатывающий центр. Еще один успешный инвестиционный проект реализован в ушедшем году. Теперь предприятие производит габаритную упаковку из 5-7-слойного картона. Такую в Беларуси прежде не делал никто.



Современные станки кроят и сшивают упаковку любого размера. Для того чтобы перенастроить линию, понадобится всего несколько часов. Картонное облачение недорогое и надежное. Короб способен выдержать груз массой до 400 килограммов.





Развитие производства - новые рабочие места

На новой линии - новые рабочие места. Сюда пришли трудиться жители поселка. Николай Сварцевич обучался на производстве. Уже год как заводчанин.

Николай Сварцевич, резчик бумаги, картона и целлюлозы ОАО "Завод "Ветразь":

Эту упаковку раньше покупали в России постоянно. Теперь мы производим эту упаковку сами. Конечно, доволен. Культура предприятия и работы здесь на высоком уровне.

Для трехтысячного Бегомля "Ветразь" как паруса. Современное производство с достойной заработной платой - залог развития малого населенного пункта и благополучия живущих здесь семей. Поэтому и работают на результат.



О качестве в начале года говорили на совещании у Президента. Сегодня это основной акцент, причем и на том, что мы производим, как мы продаем и вообще, к какому уровню жизни стремимся.



"Мы должны превзойти себя. Чтобы это сделать, не должно быть формализма и разгильдяйства. Беларусь может гордиться своими качественными товарами. Но чтобы быть в тренде, чтобы конкурировать с лучшими мировыми образцами, надо немножко добавить. Надо заслужить этот знак качества. В этом стремлении нам есть от чего отталкиваться. Во-первых, это традиции. Умные люди сохраняют все то, что накоплено прежними поколениями, и развивают то, что накоплено прежними поколениями. Мы это сделали", - нацеливает белорусский лидер.



В режиме нон-стоп на качество работают без малого четыре сотни станков ткацкой фабрики предприятия "Моготекс". Новинка производства - ткани для теплой одежды - в тренде. За несколько лет удалось обновить оборудование. Инвестиции оправдались.





Светлана Кирилова, директор ткацкой фабрики ОАО "Моготекс":

В рамках инвестпроекта закуплено 130 станков, 105 - пневматических, 25 - жаккардовых. Помимо того, что мы увеличили качество и увеличили производительность, мы еще смогли разработать отдельные виды тканей, которые раньше не производились, такие как блэкаут, болонья, ткани спецодежды.





Контроль качества на всех этапах

И постоянный контроль качества на всех этапах. Ведь только так можно оставаться надежным партнером на мировом рынке.

Светлана Короткевич, начальник текстильной лаборатории ОАО "Моготекс":

Испытания, начиная от сырья, затем проверяем суровые ткани, также производим контроль в процессе производства и при выпуске готовой продукции. Всего порядка 36 испытаний. Здесь важные показатели - ширина, плотность, разрывные нагрузки, стирания.

А это уже швейная фабрика предприятия. В ассортименте - свыше 2 тысяч моделей. Сейчас работают над крупным заказом из России - это мужские плащи и утепленные костюмы. Здесь же и одна из самых "элегантных" линий по производству брендового столового белья.





Дмитрий Кастрица, заместитель гендиректора ОАО "Моготекс":

За 2023 год темп экспорта составил более 130 %. В основном это ткани для специальной форменной одежды. Это около 80 %. Ткани декоративные, готовые швейные изделия. Основные рынки сбыта это, конечно, РФ (суммарно это около 80 %). Мы сохранили объемы поставки в Республику Казахстан. Увеличили в Республику Узбекистан. Речь идет о поставках хлопка из африканских стран для того, чтобы диверсифицировать.