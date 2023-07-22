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Председатель Брестского облисполкома: Мы щедро одариваем своих лучших комбайнеров
Порядок на земле начинается с порядка в голове. Ответственность и дисциплину земля любит. В хозяйствах это знают точно. Как и то, что первые тысячники не всегда удел тех, кому климат благоволит. На Гомельщине вот-вот будут чествовать первые экипажи. Результат хозяйского подхода: если к земле и людям с любовью, они ответят сторицей.
С трудовой дисциплиной вопрос налажен строго. У нас введены талоны качества, которые заполняют агрономы, целая комиссия. Комбайны приняты все комиссионно. Комиссии созданы на территории хозяйств и в райисполкоме в целом, поэтому вопрос охраны труда, пожарной безопасности на высоком уровне. Это приоритетная задача - сохранить технику, жизни людей и урожай в том числе.
Словом, мелочей попросту нет. Машины, топливо, ремонт, зерносушилки, безопасность, технология и дисциплина - настоящий хозяин не упустит ничего. Сегодня время именно таких – настоящих.
Но кадровый вопрос не только к топ-менеджменту. Рядовых работников в горячий сезон тоже бывает еще поискать. Но те, кто сани готовит зимой, а не летом, на кадровый голод сегодня не сетуют.
Мы привлекаем около 640 человек с предприятий нашей промышленности, лесохозяйственных организаций, жилищно-коммунальных и других предприятий.
"Люди идут с удовольствием и заработать, и подработать. Кто-то во время отпусков для того, чтобы оказать содействие именно в уборке урожая. Сегодня вместе с профсоюзами, АПК мы щедро одариваем своих лучших комбайнеров, молодых специалистов, семьи. В их руках сегодня золото страны -это наш урожай", - отметил Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома.
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