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Председатель концерна "Беллесбумпром": Более 18 миллионов кубометров древесины планируется переработать в этом году

Более 18 миллионов кубометров древесины планируется переработать в этом году. Как рассказал в проекте "Вопрос номер один" председатель концерна "Беллесбумпром", чтобы увеличить объемы, нужны дополнительные мощности. Это и пеллетные заводы, и новые древесные производства. Задача - создание продукции с высокой добавленной стоимостью. Ведь при ее продаже на экспорт это приносит большой плюс в бюджет.

Также важно нарастить объемы производства мебели, в том числе - чтобы закрыть потребности внутреннего рынка.

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