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Председатель Могилевского облисполкома: Инвестиции жизненно важны для всех районов
Инвестиции жизненно важны для всех районов. Это развитие регионов! Сейчас в Могилевской области 23 инвестпроекта, которые реализуются на разных этапах, и в новые производства планируют вложить 1 миллиард 300 миллионов рублей, а также создать почти полторы тысячи рабочих мест. Об этом в проекте "Вопрос номер один" рассказал губернатор Анатолий Исаченко.
В частности, рыбные производства в Могилевской области будут масштабировать. Также сейчас с БНБК решается вопрос и по рецептуре для корма рыб. Объемы производства будут расти, а значит, и потребность в кормах, которые пока завозятся по импорту.
Если это хозяйство рыбное - 100 тонн рыбы производства, а в Костюковичах 300 тонн рыбы, в Быхове 300 тонн рыбы, то мы будем строить в Краснополье на тысячу тонн, в Хотимске - на тысячу тонн, а в Черикове планируем строительство рыбопитомника для получения собственной икры и собственного малька, потому что мы сегодня икру завозим по импорту. Планируем, что там построим этот объект и будем получать 25 млн штук малька в год. Это очень хороший инновационный проект. И Президент поставил нам задачу реализовать его в 2025 году. У нас сегодня предпроектная документация есть, приступаем к проектированию. Я думаю, по первому полугодию следующего года мы начнем уже строительство всех этих проектов
Полную версию интервью с губернатором смотрите на ютуб-канале Агентства теленовостей.
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