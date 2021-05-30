Председатель правления Банка развития Беларуси о портфеле сделок

Активно поддерживает частную инициативу в регионах Банк развития. Половина кредитных средств для малого бизнеса идет на поддержку и открытие своего дела в малых городах вдали от столицы. 10 % на стимулирование женского предпринимательства. С прошлого года в бизнес-проектах особое внимание производствам, которые выпускают средства защиты и дезинфекции для борьбы с коронавирусом, а также сферам, которые наиболее финансово пострадали от пандемии.