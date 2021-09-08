Вэкономическом форуме в Болгарии приняли участие представители деловых кругов из Беларуси. Белорусской стороной проведены переговоры с зарубежными партнёрами по вопросам развития сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, промышленности и туризма.



Результатом же встречи стало соглашение о сотрудничестве между Союзом предпринимателей, работодателей и ремесленников и Торгово-промышленной палатой города Стара-Загора.