Новые планы в рамках взаимовыгодного сотрудничества. Представители крупных корпораций провинции Гуандун и города Гонконг прибыли с визитом на встречу с губернатором Минской области. Таков шаг после рабочей командировки Александра Турчина в этот регион. Сегодня акцент на предметный диалог и подписание соглашений. Партнеров по бизнесу из Поднебесной интересует сотрудничество с нашими молочными и мясными комбинатами. Список продуктов для Китая пополнит сухое молоко, мясо и субпродукты. Прорабатывается вопрос поставок колбасных изделий. Китайские партнеры отметили высокое качество этой продукции.