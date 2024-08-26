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Представители крупных корпораций провинции Гуандун и города Гонконг прибыли с визитом на встречу с губернатором Минской области
Новые планы в рамках взаимовыгодного сотрудничества. Представители крупных корпораций провинции Гуандун и города Гонконг прибыли с визитом на встречу с губернатором Минской области. Таков шаг после рабочей командировки Александра Турчина в этот регион. Сегодня акцент на предметный диалог и подписание соглашений. Партнеров по бизнесу из Поднебесной интересует сотрудничество с нашими молочными и мясными комбинатами. Список продуктов для Китая пополнит сухое молоко, мясо и субпродукты. Прорабатывается вопрос поставок колбасных изделий. Китайские партнеры отметили высокое качество этой продукции.
Основные виды деятельности китайских партнеров - это импорт и экспорт разных групп товаров. В Беларуси, как правило, коллег интересуют качественные продукты питания. Днями они посещали Слуцкий сыродельный и мясокомбинат.
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