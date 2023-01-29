Почему Африка? Юрий Николайчик рассказал, как Беларусь пришла на африканский рынок

На сегодняшний момент на африканском континенте функционирует пять белорусских посольств. Этими опорными точками в целом охвачены ключевые регионы Африки, то есть север, восток, юг и запад. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир" рассказал начальник управления Африки и Ближнего Востока МИД Беларуси Юрий Николайчик.

В Африке сосредоточено достаточно большое количество полезных ископаемых, природных ресурсов, в том числе редкоземельных металлов, которые представляют интерес для крупных государств, и не только крупных, утверждает начальник управления. Россия, Китай, США достаточно активно участвуют в реализации различных проектов. "Наше присутствие в Африке в принципе носит системный характер, то есть нельзя сказать, что мы как-то резко туда развернулись. Мы постепенно наращиваем наше присутствие, - сказал он. - Начинали мы с двух наших загранучреждений, это были посольства в Египте и в южноафриканской Республике. На сегодняшний момент на африканском континенте функционирует пять белорусских посольств. Этими опорными точками в целом охвачены ключевые регионы Африки, то есть север, восток, юг и запад. Последнее наше посольство заработало в 2022 году в Зимбабве в Хараре".

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