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Почему Африка? Юрий Николайчик рассказал, как Беларусь пришла на африканский рынок

Почему Африка? Юрий Николайчик рассказал, как Беларусь пришла на африканский рынок

На сегодняшний момент на африканском континенте функционирует пять белорусских посольств. Этими опорными точками в целом охвачены ключевые регионы Африки, то есть север, восток, юг и запад. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир" рассказал начальник управления Африки и Ближнего Востока МИД Беларуси Юрий Николайчик.

В Африке сосредоточено достаточно большое количество полезных ископаемых, природных ресурсов, в том числе редкоземельных металлов, которые представляют интерес для крупных государств, и не только крупных, утверждает начальник управления. Россия, Китай, США достаточно активно участвуют в реализации различных проектов. "Наше присутствие в Африке в принципе носит системный характер, то есть нельзя сказать, что мы как-то резко туда развернулись. Мы постепенно наращиваем наше присутствие, - сказал он. - Начинали мы с двух наших загранучреждений, это были посольства в Египте и в южноафриканской Республике. На сегодняшний момент на африканском континенте функционирует пять белорусских посольств. Этими опорными точками в целом охвачены ключевые регионы Африки, то есть север, восток, юг и запад. Последнее наше посольство заработало в 2022 году в Зимбабве в Хараре".

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Африканский рынок интересен Беларуси и для экспорта нашей продукции, и для кооперации, говорит он. "Начинается все, как правило, с экспорта, а когда приходит узнавание технологий, приходит понимание того, что мы предлагаем качественные решения по доступным ценам, появляется интерес со стороны наших партнеров, в том числе в Африке, для начала проектов промышленной кооперации. На сегодняшний момент у нас реализуются проекты промышленной кооперации с Египтом и Южно-Африканской Республикой. В 2021 году обозначен проект по сборке в ЮАР тракторов МТЗ, которые выйдут на рынок под местным брендом. Кроме того, интерес к нашей сельхозтехнике и в принципе к нашим наработкам в области сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности проявляют и другие африканские страны. Это и Кения, и Эфиопия, и, безусловно, Зимбабве", - перечислил Юрий Николайчик.