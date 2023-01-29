3.67 BYN
3.02 BYN
3.42 BYN
Почему Африка? Юрий Николайчик рассказал, как Беларусь пришла на африканский рынок
На сегодняшний момент на африканском континенте функционирует пять белорусских посольств. Этими опорными точками в целом охвачены ключевые регионы Африки, то есть север, восток, юг и запад. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир" рассказал начальник управления Африки и Ближнего Востока МИД Беларуси Юрий Николайчик.
В Африке сосредоточено достаточно большое количество полезных ископаемых, природных ресурсов, в том числе редкоземельных металлов, которые представляют интерес для крупных государств, и не только крупных, утверждает начальник управления. Россия, Китай, США достаточно активно участвуют в реализации различных проектов. "Наше присутствие в Африке в принципе носит системный характер, то есть нельзя сказать, что мы как-то резко туда развернулись. Мы постепенно наращиваем наше присутствие, - сказал он. - Начинали мы с двух наших загранучреждений, это были посольства в Египте и в южноафриканской Республике. На сегодняшний момент на африканском континенте функционирует пять белорусских посольств. Этими опорными точками в целом охвачены ключевые регионы Африки, то есть север, восток, юг и запад. Последнее наше посольство заработало в 2022 году в Зимбабве в Хараре".
Смотрите все интервью ЗДЕСЬ
Африканский рынок интересен Беларуси и для экспорта нашей продукции, и для кооперации, говорит он. "Начинается все, как правило, с экспорта, а когда приходит узнавание технологий, приходит понимание того, что мы предлагаем качественные решения по доступным ценам, появляется интерес со стороны наших партнеров, в том числе в Африке, для начала проектов промышленной кооперации. На сегодняшний момент у нас реализуются проекты промышленной кооперации с Египтом и Южно-Африканской Республикой. В 2021 году обозначен проект по сборке в ЮАР тракторов МТЗ, которые выйдут на рынок под местным брендом. Кроме того, интерес к нашей сельхозтехнике и в принципе к нашим наработкам в области сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности проявляют и другие африканские страны. Это и Кения, и Эфиопия, и, безусловно, Зимбабве", - перечислил Юрий Николайчик.