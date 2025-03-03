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Представительство МАЗа официально открылось в Нью-Дели

Представительство Минского автомобильного завода официально открылось в Нью-Дели.

На предприятии отметили - такой важный шаг будет способствовать налаживанию деловых связей с индийскими производителями комплектующих изделий, сырья и материалов, а также станочного оборудования.

Для МАЗа Индия - регион новый, но очень перспективный. Белорусский производитель рассматривает этот рынок как форпост с точки зрения поставки комплектующих и оборудования, поэтому процесс углубления двустороннего сотрудничества идет активно.

МАЗ