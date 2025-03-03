3.61 BYN
3.20 BYN
3.33 BYN
Представительство МАЗа официально открылось в Нью-Дели
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Представительство Минского автомобильного завода официально открылось в Нью-Дели.
На предприятии отметили - такой важный шаг будет способствовать налаживанию деловых связей с индийскими производителями комплектующих изделий, сырья и материалов, а также станочного оборудования.
Для МАЗа Индия - регион новый, но очень перспективный. Белорусский производитель рассматривает этот рынок как форпост с точки зрения поставки комплектующих и оборудования, поэтому процесс углубления двустороннего сотрудничества идет активно.