Предварительные итоги эксперимента по подсушиванию кукурузы подвели в Дзержинском районе

Удачный эксперимент и "урожайные дивиденды". Промежуточные итоги опыта по подсушиванию кукурузы подвели сегодня в Дзержинском районе. Чтобы ускорить созревание початков, там впервые использовали сразу три специальных препарата. В перспективе это позволит быстрее и более качественно убирать кукурузу. О "технологических бонусах" и экономическом эффекте - репортаж Елены Витко.

Более 2,5 тыс. гектаров с янтарными початками. В хозяйстве "Пятигорье" Дзержинского района кукурузу выращивают на силос, зерно, а еще… для опытов по десикации. По-простому - подсушивание культуры на корню с помощью специального опрыскивания. Что ускорит сроки уборки.

Этот участок контрольный, с естественным созреванием. Здесь мы видим еще зеленые растения. Рядом же - экспериментальная и уже золотистая плантация. После первой обработки прошла неделя: а влажность снизилась на 5-7 %. Впереди еще два этапа проверки.

На данном початке мы видим влажность 38,2. Мы отбираем по 10 початков с каждого варианта опыта. Замеряем и выводим среднюю по потере влаги. Такие же проверки будем проводит на 10-е сутки и 14-е сутки. После чего уже будем давать заключение о целесообразности данного эксперимента. Александр Сташкевич, завлабораторией гербологии РУП "Институт защиты растений"

"Полевые испытания", где практика в тандеме с наукой. И пусть технология для нашей страны не новая: (специальные химпрепараты, например, используют на посевах зерновых и рапса). С кукурузой в подобном формате работают впервые.

В данном опыте мы изучали три действующих вещества. Это дикват, глифасат и наш зарегистрированный препарат лайфлай. Видно, что наиболее эффективно сработали дикваты. Елена Якимович, замдиректора по научной работе РУП "Институт защиты растений"

Вот это мы взяли растение, которое не обработано никакими препаратами. Видим, что початок плотно обтянут обволакивающими листьями. Воздух туда не проникает. И вот обработанное растение. Идет отшелушивание покровной части. Он уже легко отделяется, скажем так, дышит. Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

В итоге агрономы смогут регулировать рост кукурузы. Ускорить созревание, а значит, скорректировать сроки уборки и грамотно распределить технику.

Плюсы: первое, мы сразу же загружаем сушильные хозяйства. Второе, мы экономим деньги на том, что бережно эксплуатируем технику и увеличиваем намолоты. Если не подсушивать кукурузу, то комбайн в среднем молотит 120-140 тонн в день. Если подсушенная, то идет 180-200. Петр Яриженец, директор филиала "Пятигорье" ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский"

Среди очевидных бонусов также - более качественный и чистый намолот зерна. Экономия электроэнергии и газа в процессе доработки. А еще - это собственный комбикорм уже в середине сентября.

Эффективность замечательная. Руководитель хозяйства отмечает называет до 300 рублей на гектаре экономии. Вот это перспектива, мы ее должны доработать. Кроме этого, поручено отработать применение дронов. Потому что есть участки, где разная высота. Естественно, где ниже - она более зеленая. Где выше - она подсохла. Так можно будет пролететь и обработать необходимый участок. Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси