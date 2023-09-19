3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Предварительные итоги эксперимента по подсушиванию кукурузы подвели в Дзержинском районе
Удачный эксперимент и "урожайные дивиденды". Промежуточные итоги опыта по подсушиванию кукурузы подвели сегодня в Дзержинском районе. Чтобы ускорить созревание початков, там впервые использовали сразу три специальных препарата. В перспективе это позволит быстрее и более качественно убирать кукурузу. О "технологических бонусах" и экономическом эффекте - репортаж Елены Витко.
Более 2,5 тыс. гектаров с янтарными початками. В хозяйстве "Пятигорье" Дзержинского района кукурузу выращивают на силос, зерно, а еще… для опытов по десикации. По-простому - подсушивание культуры на корню с помощью специального опрыскивания. Что ускорит сроки уборки.
Этот участок контрольный, с естественным созреванием. Здесь мы видим еще зеленые растения. Рядом же - экспериментальная и уже золотистая плантация. После первой обработки прошла неделя: а влажность снизилась на 5-7 %. Впереди еще два этапа проверки.
На данном початке мы видим влажность 38,2. Мы отбираем по 10 початков с каждого варианта опыта. Замеряем и выводим среднюю по потере влаги. Такие же проверки будем проводит на 10-е сутки и 14-е сутки. После чего уже будем давать заключение о целесообразности данного эксперимента.
"Полевые испытания", где практика в тандеме с наукой. И пусть технология для нашей страны не новая: (специальные химпрепараты, например, используют на посевах зерновых и рапса). С кукурузой в подобном формате работают впервые.
В данном опыте мы изучали три действующих вещества. Это дикват, глифасат и наш зарегистрированный препарат лайфлай. Видно, что наиболее эффективно сработали дикваты.
Вот это мы взяли растение, которое не обработано никакими препаратами. Видим, что початок плотно обтянут обволакивающими листьями. Воздух туда не проникает. И вот обработанное растение. Идет отшелушивание покровной части. Он уже легко отделяется, скажем так, дышит.
В итоге агрономы смогут регулировать рост кукурузы. Ускорить созревание, а значит, скорректировать сроки уборки и грамотно распределить технику.
Плюсы: первое, мы сразу же загружаем сушильные хозяйства. Второе, мы экономим деньги на том, что бережно эксплуатируем технику и увеличиваем намолоты. Если не подсушивать кукурузу, то комбайн в среднем молотит 120-140 тонн в день. Если подсушенная, то идет 180-200.
Среди очевидных бонусов также - более качественный и чистый намолот зерна. Экономия электроэнергии и газа в процессе доработки. А еще - это собственный комбикорм уже в середине сентября.
Эффективность замечательная. Руководитель хозяйства отмечает называет до 300 рублей на гектаре экономии. Вот это перспектива, мы ее должны доработать. Кроме этого, поручено отработать применение дронов. Потому что есть участки, где разная высота. Естественно, где ниже - она более зеленая. Где выше - она подсохла. Так можно будет пролететь и обработать необходимый участок.
Испытания продолжатся в пятницу: на обработанные делянки выйдет комбайн - во время уборки кукурузы специалисты определят не только влажность зерна, но и зеленой массы. Итоги эксперимента покажут, насколько эффективны препараты и технология.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Белоруска рассказала об участии в "полете" на Луну
Рядом Александром Григорьевичем бояться нечего - командир студотряда о волнительном моменте
Минск старше, чем мы думали - сенсационные открытия сделали археологи
Музыканты Президентского оркестра преподали мастер-класс участникам "Марафона единства" в Бобруйске
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября