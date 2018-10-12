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Премьер-министр Беларуси обсудил стратегическое партнерство с президентом Таджикистана

В Таджикистане сегодня пройдет заседание совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Главные вопросы - укрепление торгово-экономического взаимодействия, развитие региональных связей, продвижение гуманитарных и культурных проектов. Напомним, Беларусь является наблюдателем в организации. На полях совета уже прошел ряд двусторонних переговоров.

Сегодня встретились премьер-министр нашей страны Сергей Румас и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Стороны обсудили стратегическое партнерство. Беларусь сейчас входит в двадцатку крупнейших торговых партнеров Таджикистана. За 7 месяцев этого года взаимный товарооборот превысил 21 миллион долларов.

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