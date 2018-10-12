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Премьер-министр Беларуси встретился с главой исполнительной власти Афганистана
В Таджикистане сегодня проходит заседание совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Главные вопросы - укрепление торгово-экономического взаимодействия и развитие региональных связей. Напомним, Беларусь - наблюдатель в организации. На полях этого форума проходит и ряд двусторонних переговоров. Сегодня выполнение договоренностей по развитию сотрудничества обсудили премьер-министр Беларуси и глава исполнительной власти Афганистана. Сергей Румас и Абдулла Абдулла подчеркнули важность укрепления контактов между странами. Взаимный товарооборот за 7 месяцев составил более 20 миллионов долларов. Сегодня же в Душанбе пройдет заседание совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки стран Содружества, на котором эксперты обсудят подготовку ко II Форуму ученых СНГ. Он откроется в Ереване в понедельник.
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