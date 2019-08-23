Премьер-министр Грузии посетил Минский автомобильный завод

И сегодня же премьер-министр Грузии ближе познакомился с работой нашего автопрома. Он посетил Минский автомобильный завод. Гостям показали пассажирские автобусы, самосвалы, коммунальную и пожарную технику. Поставки белорусской продукции в кавказскую страну уже успешно налажены. Сейчас главная задача, говорят на предприятии, — расширить линейку поставляемого товара и увеличить объем экспорта.